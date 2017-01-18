Otomobiliyle Çığ Altında Kalan Kişi Kurtuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, otomobiliyle kaldığı çığın altından kendi imkanlarıyla kurtuldu.



Musa Alanay yönetimindeki 07 HUK 50 plakalı seyir halindeki otomobilin üzerine, Alanya'ya 100 kilometre uzaklıktaki Kuşyuvası mevkisinden geçtiği sırada çığ düştü. Alanay, kar yığınının altından kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.



Durumun yetkililere haber verilmesinin ardından, Karayolları Alanya 133. Şube Şefliği ekiplerince otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.



Olayda Alanay yaralanmazken, ekipler uzun uğraşlar sonucu yolu tekrar ulaşıma açtı.