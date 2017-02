Otomobilinin İçinde İntihar Etti

Antalya'da rent a car işletmecisi H.İ.S, otomobilinin içinde silahıyla intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, olay, saat 13.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 625 sokak ortasındaki otopark alanından meydana geldi. Kent merkezinde rent a car işletmeciliği yapan 40 yaşındaki H.İ.S, iddiaya göre, ekonomik sorunlarının ardından girdiği bunalım sonucu 07 SB 083 plakalı otomobilinin içinde başına dayadığı silahla intihar etti. Birlikte yaşadığı S.O., telefonla aramalarının ardından evde bulamadığı H.İ.S'nin otomobilini park halinde görünce yanına geldi. Otomobilin kapısının açık olduğunu fark eden S.O., direksiyon başında H.İ.S'nin hareketsiz yattığını gördü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri H.İ.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından H.İ.S'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. S.O. ise gözyaşlarına boğuldu. Vatandaşlar ise yoldan ve evlerinin balkonundan polisin çalışmalarını meraklı bakışlarla izledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ANTALYA