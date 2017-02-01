Vatandaş, Otomobilini Park Ettiği Yeri Unutunca Arabası Çalındı Sandı

Tekirdağ Malkara'da bir vatandaş, otomobilini park ettiği yeri unutunca çalındığını sanıp polise şikayetçi oldu. Aracı üst sokakta bulan polis ekipleri, sürücünün park ettiği aracı unutup başka bir sokakta aradığı ortaya çıktı.

ARACINI PARK ETTİĞİ YERİ UNUTTU

Malkara'da ilginç bir olay yaşandı. Pazar alışverişine gelen A.Ö. isimli bir vatandaş, aracını bir sokağa park etti. Bir süre sonra geri dönen sürücü, otomobilini, park ettiğini düşündüğü yerde bulamadı.



POLİSİ ARAYIP ŞİKAYYETTE BULUNDU

Araç sahibi A.Ö., polise çalındığı yönünde şikayette bulundu.

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekibi, otomobili Cihangir Sokak'ta buldu. Haber verilmesi üzerine aracının başına gelen A.Ö'nün otomobilini park ettiği yeri unuttuğu belirlendi. Polis, olayın hırsızlıkla ilgili olmadığını aktardı. A.Ö., şaşkınlıkla otomobiline binip sokaktan ayrıldı.



