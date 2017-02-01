Otomobilini Park Ettiği Yeri Unuttu, Çalındığını Zannedip Polise Şikayet Etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, otomobilini park ettiği yeri unutunca çalındığını zannedip polise şikayetçi oldu. Aracı başka bir sokakta bulan polis ekipleri, sürücünün park ettiği aracı unutup başka bir sokakta aradığını belirledi.



Malkara'da yaşanan olayda pazar alışverişine giden A.Ö. isimli bir vatandaş, aracını bir sokağa park etti. Bir süre sonra geri dönen sürücü, otomobilini park ettiğini düşündüğü yerde bulamadı. Araç sahibi A.Ö., polise aracının çalındığı yönünde şikayette bulundu.



Olayla ilgili araştırma yapan polis ekibi, otomobili Cihangir Sokak'ta buldu. Haber verilmesi üzerine aracının başına gelen A.Ö'nün otomobilini park ettiği yeri unuttuğu belirlendi. Polis, olayın hırsızlıkla ilgili olmadığını aktarırken A.Ö., şaşkınlıkla otomobiline binip sokaktan ayrıldı. - TEKİRDAĞ