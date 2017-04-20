Otomobiline çarpan bisikletliyi kardeşi zannetti, dakikalarca başında bekledi

Şahıs yaralının kardeşi olmadığını hastanede öğrendi



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kaza yaptıktan sonra şoka giren sürücü, otomobiline çarpan elektrikli bisiklet sürücüsünü kardeşi zannederek, dakikalarca başında bekledi. Yaralı ile hastaneye giden sürücü, şahsın kardeşi olmadığını hastaneye gelen diğer kardeşlerinden öğrendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Necmettin Cevheri Caddesi üzerinde meydana geldi. Karaköprü istikametinden Eyyübiye istikametine doğru gitmekte olan 38 NU 839 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet K., durakta otobüs bekleyen bir tanıdığını aracına alarak yoluna devam etti. Sürücü, yoldan aldığı tanıdığını Haliliye Belediyesi önünde durarak indirmek istedi.

Kapıyı açınca elektrikli bisiklet çarptı

Otomobile sonradan binen şahıs, kaldırıma yanaşan otomobilden inmek için kapıyı açınca aynı yöne gitmekte olan elektrikli bisiklet, açılan kapıya çarptı. Yere devrilen bisikletin sürücüsü kaldırımda sürüklenerek ağaca çarptıktan sonra durabildi. Şoka giren sürücü otomobilden inerek yerde yatan yaralının yardımına koştu. Yaralının yanına giden Ahmet K., yerde yatan şahsın kardeşi Halil K. olduğunu söyleyerek ikinci bir şoka girdi. Telefonla 112'yi arayan sürücü, ambulans gelene kadar yaralının başında bekledi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken otomobil sürücüsü de otomobile binerek ambulansın peşinden hastaneye gitti.

Halil A. olarak girişi yapıldı

Hastaneye götürülen yaralının üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayınca, otomobil sürücüsünün kardeşi olduğunu söylemesi üzerine sisteme Halil A. olarak girildi. Kazayı duyan Ahmet K.'nın diğer kardeşleri de hastaneye geldi. Yaralı olanın kendi kardeşleri olduğunu sanan sürücünün diğer kardeşleri, sedyede yatan kişiye baktıklarında kardeşleri olmadığını fark etti. Telefonla ulaşılan Halil A.'nın ise başka bir yerde olduğu tespit edilmesi üzerine olay ortaya çıktı. Yaralının ise 15 yaşındaki Saruhan G. olduğu öğrenildi.

Herkes kardeşi zannetti

Duraktan aldığı şahıs ise, "Ben duraktaydım, demek ki beni tanıyormuş, sağ olsun beni otomobiline aldı. Ben belediyeye geliyordum, o da milli eğitime gidecekti. Burada beni indirdi, kapıyı açtım, çarptı. Kardeşi, tesadüfe bakın" şeklinde konuştu.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.