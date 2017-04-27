Otomobilinde Tabancayla Öldürülen Kişi - 2 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.



Merkez Melikgazi ilçesi Köşk Caddesi'nde Ahmet Hassu'nun, 5 gün önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan H.E. ile olayla bağlantıları olduğu iddiasıyla Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan M.G. ve U.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve H.E. tutuklandı, U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.