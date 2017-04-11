Otomobilin Vites Kutusunda 3 Tabanca Çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından durdurulduktan sonra arama yapılan otomobilin vites kutusunun altına saklanmış ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Kahramanmaraş- Gaziantep Karayolu'nda ilerleyen Mesut N.'nin kullandığı otomobili takibe aldı. Ekipler bir süre sonra durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada vitesin bulunduğu kapağı söken polis, poşet ve bezlere sarılmış 3 tabanca ile bu tabancalara ait 3 şarjör ve 55 mermi ele geçirdi. Polis, tabacalar ve mühimmata el koyarken, sürücü mesut N. ile yanındaki E.C.'yi gözaltına aldı. - Kahramanmaraş