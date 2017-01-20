Otomobilin Tamponuna 5 Bin 300 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İstanbul'dan Samsun'a gelen bir otomobilde yapılan aramada aracın arka tamponu içine gizlenmiş 5 bin 300 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1'i Ukrayna uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı istihbaratı aldı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam Samsun-Ankara karayolu üzerinde düzenlenen operasyonla uyuşturucu sevkiyatı yapılan 34 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada aracın arka tamponu içine zulalanmış toplam 5 bin 300 adet ecstasy uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili otomobilde bulunan İrfan Y. (29) ile yanında bulunan Ukrayna uyruklu Yana S. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen Ergün G. (37) de Samsun'da yakalandı. Ergün G.'nin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet mermi ile bulundukları yerde 1 adet pompalı tüfek ve 39 fişek ele geçirildi.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN