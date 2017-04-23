Karabük'te, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu baba ve kızının yaralandığı kaza anı, cep telefonu ile görüntülendi.



Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde giden Şükrü Yılmaz (45) yönetimindeki 78 BT 607 plakalı otomobilin yol kenarındaki 1,5 metre derinliğindeki su kanalına devrilme anı, arkasında seyreden otomobildekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.



Kayıtlarda, bir kavşakta yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobilin daha sonra su kanalına devrilmesi görülüyor.



Dün meydana gelen kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü ve yanındaki 11 yaşındaki kızı Sena Yılmaz, olay yerindeki ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Baba ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmişti.