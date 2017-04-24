Otomobilin Nehre Düşmesini Ağaç Engelledi

Birecik ilçesinde yola düşen kaya parçaları nedeniyle ani manevra yapan otomobilin Fırat Nehri'ne düşmesini yol kenarındaki bir ağaç engelledi.



Alınan bilgiye göre, Ali Şık yönetimindeki 27 ND 147 plakalı otomobil, ilçenin Sahra Mahallesi yakınlarındaki Kelaynak Sahil Yolu'nda seyrederken virajı dönünce yola düşen kaya parçalarına çarptı.



Şık'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi.



Kazadan yara almadan kurtulan ve ağaç sayesinde hayata tutunduğunu belirten sürücü Şık, bölgedeki kaya yamaçlarında önlem alınması gerektiğini belirtti.