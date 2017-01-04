MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde kontrol edilen bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş durumda 1 kilo 11 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araçtaki 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar'a uyuşturucu madde getirileceğini öğrendi. Zeytinliova Mahallesi Lise Kavşağı'nda denetim noktası kuran ekipler, araçları durdurarak kontrol etmeye başladı. Bugün saat 00.30'da durdurulan 34 YP 5146 plakalı otomobili arayan ekipler, aracın motor bölümüne gizlenmiş, 1 kilo 11 gram eroin ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Manisa
Otomobilin Motor Kısmında Eroin Ele Geçirildi
MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde kontrol edilen bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş durumda 1 kilo 11 gram eroin ele geçirildi.
MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde kontrol edilen bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş durumda 1 kilo 11 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araçtaki 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
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