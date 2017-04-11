Otomobilin kapısından kaçak sigara, vitesi kutusundan silah çıktı



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bin 850 adet kaçak sigara ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep yolu hastane kavşağında takibe alınan F.M.A. idaresindeki 46 DP 413 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bagaj ve kapı içlerinde gizlenmiş bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi. F.M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca yine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, takibe alınan ve yakalanan otomobil içerisinde yapılan aramada vites kutusunda gizlenmiş, değişik markalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Mesut N. ile yanında bulunan E.C. gözaltına alındı.

(OZR-