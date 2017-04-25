Otomobilin Kadına Çarpma Anı Kameralara Böyle Yansıdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Talihsiz kadın kazada ağır şekilde yaralanırken, mahalle sakinleri aynı yerde sürekli kaza olmasına rağmen önlem alınmamasına tepki gösterdi.



Kaza Ereğli-Alaplı Karayolunun Elmatepe Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan 39 yaşındaki Gülcan Çelik'e Alaplı istikamerine seyir eden Mustafa Ayhan (33) idaresindeki 67 TV 873 plakalı otomobil çarptı. Refüje savrulan ve kazada ağır yaralanan talihsiz kadının yardımına mahalle sakinleri koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gülcan Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken kendisine çarpan sürücünün yapılan muayenesinde 22 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Yaklaşık iki hafta önce Elmatepe Mahallesi'nin yanındaki Kışla Mahallesi'nde 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar'ın tırın altında kalarak can verdiğini belirten Elmatepe Mahallesi Muhtarı Muammer Arslan, yetkililerin önlem almamasına tepki gösterdi. 6 bin nüfusun yaşadığı mahalle girişinde ki karayolunda sürekli kazalar olduunu, kendilerine üst geçit yapılacağının söylenmesine rağmen şu ana kadar projenin hayata geçirilemediğini söyledi. Mahalle sakinleri de "Burada önlem alınması için illa ki birisinin ölmesi mi lazım?" diyerek tepkilerini dile getirdi.



Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında



Yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde halk otobüsünden inen Gülcan Çelik'in yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin hızla kendisine çarptığı ve refüje fırlattığı görülüyor. Mahalle sakinlerini,n kaza sonrası yaralıya yardıma koşmasıda görüntülere yansıdı.



Kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK