Otomobilin İçinde Av Tüfeğiyle İntihar Etti

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, psikolojik sorunları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen 35 yaşındaki Nimet Yıldız, otomobilinde av tüfeğiyle intihar etti.



Olay, dün gece Fatih Mahallesi'ndeki Sarnıç Piknik Alanı'nda meydana geldi. Berber Nimet Yıldız iş çıkışı piknik alanına gitti. Bunalımda olduğu öne sürülen Yıldız, 35 GD 4136 plakalı otomobilin içinde av tüfeğini göğsüne dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nimet Yıldız'ın öldüğü belirlendi. Nişanlı olduğu ve kısa süre sonra evleneceği belirtilen Yıldız'ın cesedi savcının incelemesi ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin yaptığı araştırmada otomobilde herhangi bir intihar notuna rastlanılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- İzmir