Otomobilin Hava Filtresinden Uyuşturucu Hap Çıktı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilin hava filtresine gizlenmiş 494 adet ecstasy hap ele geçirdi.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor. Adıyaman Altınşehir Mahallesinde polis ekipleri yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri şahısların üzerinde arama yaptı. Şahısların üzerinden 2 gram kubar esrar maddesi çıkması üzerine otomobilinde detaylı bir arama yapıldı.



Yapılan aramada otomobilin hava filtresi içerisine gizlenmiş vaziyette çeşitli renk ve şekillerde 494 adet uyuşturucu ecstasy hap bulundu.



Otomobilde bulunan H.A.A., N.E ve M.S.A. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan şahıslardan M.S.A. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar tutuksuz yargılanacak.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN