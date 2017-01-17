Otomobilin Far Kısmında Bonzai Yakalandı

Sivas'ta narkotik köpeği Kayra'nın yardımıyla otomobilin ön far kısmına gizlenmiş şekilde 3 fişek içerisinde 5.15 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece saat 23.00 sıralarında 58 YC 662 plakalı otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde narkotik köpeği Kayra'nın katılımıyla yapılan aramada ön far kısmını gizlenmiş 3 fişek içerisinde toplamda 5.15 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



Otomobilde bulunan E.K. ve H.Ç. emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - SİVAS