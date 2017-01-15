Otomobilin Durakta Bekleyenlere Çarpması

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, otobüs durağında bekleyenlere dün otomobiliyle çarparak bir çocuğun ölümüne, 5 kişinin yaralanması neden olan firari sürücüye mahalle sakinleri tepki gösterdi.



Kazanın meydana geldiği Nilüfer Caddesi'ndeki otobüs durağında toplanan bir grup Çukurca Mahallesi sakini, otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü alkışlarla tempo tutarak protesto etti.



Mahalleli adına gazetecilere açıklama yapan Beytullah Doruk, sürücünün aşırı hızlı olduğunu ve bu yüzden kazaya sebebiyet verdiğini savundu. Kazaya tanık olduğunu ve yaralılara ilk yardım yaptığını anlatan Doruk, "Kazanın ardından sürücüyü göremedik. Birkaç kişi kaçtığına tanık olmuş. Biz de baktık ama bulamadık. Kısa sürede yakalanmasını yetkililerden bekliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden de durağın bulunduğu alanda düzenleme yapmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.



Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.



Sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 ZR 232 plakalı otomobil, dün durakta otobüs bekleyen kişilere çarpmıştı. Kazada, Cihan Boğa, İsmail Sarı (41), Abdullah Yıldırım (52) ve aynı aileden Enes (7), Münise (39) ve Naziye Güleç (16) yaralanmıştı. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır Enes Güleç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.