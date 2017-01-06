Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.



Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet Önder idaresindeki 55 FR 441 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan yaya Mustafa Özel'e(80) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya Mustafa Özel, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN