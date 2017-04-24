Otomobilin çarptığı yaşlı adam ölümden döndü



SAMSUN - Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı adam ölümden döndü.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin A.idaresindeki 55 KH 331 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Paşa Çengi'yeçarptı. Kazada yaralanan Paşa Çengi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Muhittin A. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.