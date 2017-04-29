Otomobilin çarptığı yaşlı adam feci şekilde can verdi, o anlar kamerada

Samsun'da feci trafik kazası: 1 ölü

Ölen vatandaşın eşyaları, kendisine çarpan arabanın üstüne koyuldu



SAMSUN - Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Kılıçdede Kavşağı mevkisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 ACP 18 plakalı otomobil, camiden çıktığı tahmin edilen ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Dursun Aydın'a çarptı. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya yükselen ve takla atan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Adı henüz öğrenilemeyen araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, Dursun Aydın'ın ayakkabıları, gözlüğü ve namaz takkesi kazanın etkisiyle üstünden fırladı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazada ölen yaşlı adamın eşyalarını yaşlı adama çarpan otomobilinin bagaj kısmının üstüne koydu.

Yapılan savcı incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırılırken, yaşlı adamın eşyalarının üstünde bulunduğu araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. 1 saat kadar trafiğe kapatılan yol, aracın ve cenazenin kaldırılmasıyla birlikte tekrar trafiğe açıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ED-SLH-