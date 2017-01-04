Bağcılar'da, otomobilin çarptığı polis yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İSTOÇ mevkisinde "dur" ihtarında bulunduğu belirtilen motosikletli polise çarptı.



Otomobil sürücüsü, kazanın ardından hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan polis memuru Rıdvan Sümbül ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.