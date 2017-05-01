Otomobilin Çarptığı Motosikletli Çocuk Öldü
NİĞDE'de meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki Samet Budak, yaşamını yitirdi.
NİĞDE'de meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki Samet Budak, yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Kiledere Beldesi'nde sürücüsü belirlenemeyen 51 HL 254 plakalı otomobil Samet Budak yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, Samet Budak olay yerinde hayatını kaybederken, beraberindeki 10 yaşındaki Kürşat D. yaralandı.
Otomobil sürücüsü kaçarken yaralı çocuk götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.
- Niğde