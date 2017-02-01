Otomobilin Çarptığı Motosikletli Ağır Yaralandı

ANTALYA'da Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Naci Alın'ın eşi Sema Alın'ın kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü Muharrem Önal, yola savrularak ağır yaralandı. Kepez İlçesi'ndeki kaza saat 16.00'da meydana geldi. Antalya Bulvarı'nda ilerleyen Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Naci Alın'ın eşi Sema Alın'ın kullandığı 07 D 9504 plakalı otomobil, Yeşil Sanayi Sitesi'ne dönüş yapmak isteyen Muharrem Önal idaresindeki 07 AIC 12 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Alın'ın otomobili sulama kanalının köprü bariyerlerine çarparak durdu, Önal ise yol kenarına savrulurken, motosikleti yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. yoldan geçen ve adının 'Alev' olduğunu açıklayan ilk yardım eğitmeni, Önal'a ilk müdahaleyi yaptı. Yanındaki sağlık malzemeleriyle Önal'ın başındaki kanamaya tampon yapan ilkyardım eğitmeni, yaralıyla sohbet ederek bilincinin açık kalmasını sağladı.



İKİNCİ KİŞİYİ ARADILAR



Kaza yerine gelen polis, Önal'ın yola savrulan eşyalarını ve motosikletini toplayarak, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Muharrem Önal'ın motosiklette bir yolcunun daha bulunduğunu söylemesi üzerine çevredekiler ve polis çevrede arama yaptı. Aramada otomobilin altında, sulama kanalında, refüjdeki ağaçların çevresinde ikinci kişiye rastlanmadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında Muharrem Önal'ın, yanında ikinci kişi olmadığını söylemesi üzerine arama çalışmaları durdu. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Önal, müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Panik yaşayan ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Sema Alın ise "Ben yolumda ilerlerken sağdan önüme kırdı. Yol bana aitti. Hiçbir sıkıntı yoktu. Görmemle vurmam bir oldu. En sağdan sanayi bölgesine gitmek için dönüverdi" sözleriyle kazayı anlattı.



Kazanın haberini alan Naci Alın da olay yerine gelip, eşine sarılarak teselli etti. - Antalya