Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Devrek İlçe yol ayrımında meydana geldi. Ali Keskin'in kullandığı 67 UF 437 plakalı motosiklet, akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak isterken arkadan gelen İsmail Çiftçi yönetimindeki 67 LZ 586 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosikletten düşen Keskin yaralandı. Çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza anı akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. - Zonguldak