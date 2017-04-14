Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Alaylar 2 Mahallesi Adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgi Ö. (27) idaresindeki 42 FA 891 plakalı otomobil ile Orhan A. (30) idaresindeki 42 ZF 795 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan A., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi atına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA