Otomobilin Çarptığı Kuyumcu Öldü
KİLİS'te, otomobilin çarptığı motosikletteki kuyumcu 44 yaşındaki Mustafa Atasever yaşamını yitirdi.
KİLİS'te, otomobilin çarptığı motosikletteki kuyumcu 44 yaşındaki Mustafa Atasever yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Mustafa Atasever'in motosiklete, eski valilik kavşağında otomobil çarptı. Çarpmayla yola savrulan Atasever yaralanırken, kimliği belirlenemeyen sürücü otomobiliyle kaçtı.
İhbarla gelen sağlık görevlileri Atasever'i, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Atasever, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Atasever'in cesedi otopsi için morga konulurken, polis kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
- Kilis