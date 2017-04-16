Otomobilin Çarptığı Genç Öldü

ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Sedat Turgut hayatını kaybetti.



Kaza, gece saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Sait Özçelik yönetimindeki 02 BC 226 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Turgut'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Turgut, olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Turgut, acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Gencin cesedi otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



- Adıyaman