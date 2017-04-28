Otomobilin Çarptığı Emekli Polis Yaşamını Yitirdi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir otomobilin kapısının çarpması sonucu yaralanan emekli polis memuru hayatını kaybetti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir otomobilin kapısının çarpması sonucu yaralanan emekli polis memuru hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 18 Nisan'da Süleyman Civelek (65) Hakan Y.'nin kullandığı ticari taksiye binerek Mudanya'daki evine gitti.
Evinin önünde otomobilden inen Civelek'e geriye doğru kayan indiği ticari taksinin kapısı çarptı. Çapmanın etkisiyle başını yere çarpan Civelek, taksi şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yoğun bakıma alınan Civelek, kurtarılamadı.