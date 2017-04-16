Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin çarptığı 14 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin çarptığı 14 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Celal A. idaresindeki 07 UZ 034 plakalı otomobil, sanayi sitesi yakınındaki kavşakta, Gökhan Yıldırım'ın (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Yıldırım, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Celal A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.