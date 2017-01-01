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Gaziantep'te Acı Kaza! 13 Yaşındaki Mehmet'ten Geri Ayakkabısı Kaldı

Gaziantep'te Acı Kaza! 13 Yaşındaki Mehmet'ten Geri Ayakkabısı Kaldı

Gaziantep'te otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kontrolünün kaybeden araç elektrik direğine çarparak durabildi.

Gaziantep'te Acı Kaza! 13 Yaşındaki Mehmet'ten Geri Ayakkabısı Kaldı

Gaziantep'in Cengiz Topel Mahallesi 16. Cadde'de, Mehmet Tuğrul yönetimindeki 27 YG 508 plakalı otomobil, yolda yürüyen 13 yaşındaki Mehmet Arslan'a çarptı.

Çapmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki elektrik diğerine çarparak durabildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan çocuk ve sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilen Tuğrul'un hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.


ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

Öte yandan elektrik direğinin devrilmesiyle mahalledeki elektrik kesildi. TEDAŞ ekipleri, arızanın giderilmesi ve mahalleye yeniden akımın verilmesi için çalışma başlattı.

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