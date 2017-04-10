Otomobilin Çarptığı Bisikletli Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 14 yaşındaki Deniz Yolcu ağır yaralandı.



İnegöl'den Bursa yönüne giden Ali Metin Tekin yönetimindeki 26 GB 679 plakalı otomobil, Özdilek Köprülü Kavşağı mevkisinde karayolundan karşıya bisikleti ile geçmeye çalışan Deniz Yolcu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına denk gelen çocuk yere düşerek ağır yaralandı. Bisiklet parçalara ayrılırken, Deniz Yolcu, gelen 112 ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.



Deniz Yolcu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



- Bursa