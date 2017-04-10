Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali Metin Tekin idaresindeki 26 GB 679 plakalı özel otomobil, bisikleti ile Özdilek köprülü kavşağı mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki Deniz Yolcu'ya çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle havalanarak otomobilin ön camına düşen genç ardından yere düşerek ağır yaralandı. Bisiklet parçalara ayrılırken, ağır yaralı genç ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
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