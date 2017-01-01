Otomobilin Çaptığı Çocuk Öldü, Elektrik Direği Devrildi (2)

SÜRÜCÜNÜN TEDAVİ ALTINDA



Gaziantep'te kontrolünü yitirdiği otomobille 13 yaşındaki Mehmet Arslan'a çarpıp ölümüne neden olan kendisi de ağır yaralanan sürücünün Mehmet Tuğrul olduğu belirlendi.



Üzerinden kimlik çıkmadığı için ilk anda kimliği belirlenemeyen Mehmet Tuğrul'un tedavisi 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.