Otomobili ile çarptığı yayayı böyle savurdu

Yaralı şahsın hayati tehlikesi devam ediyor



MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Altaylılar mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında bekleyen dolmuştaki biriyle konuşan Celil Boz isimli kişi bir anda yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı. Bu sırada yolda hızla ilerleyen ve plakası alınamayan otomobil Boz'a çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile özel bir hastaneye sevk edilen Celil Boz'un hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Meydana gelen kaza ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(ERY-