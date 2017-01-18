Otomobili Bulundu, Kendisi Kayıp (2)

DALAMAN ÇAYINDA ARAMA



Denizli'nin Acıpayam İlçesi Çakır Mahallesi'ndeki Dalaman Çayı'nda 20 SA 742 plakalı otomobili çamura saplanmış halde bulunan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan evli ve 9 çocuk babası Mehmet Ali Acar için jandarma, AFAD, AKUT, Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Ekibi ile çevre sakinleri, Dalaman Çayı'nda arama çalışması yürütüyor. Sualtı ekibi jet-ski ile Dalaman Çayı üzerinde hem de dalgıç polislerle su altında çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 100 kişilik ekip, bölgeyi tarıyor.



