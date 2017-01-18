DALAMAN ÇAYINDA ARAMA
Denizli'nin Acıpayam İlçesi Çakır Mahallesi'ndeki Dalaman Çayı'nda 20 SA 742 plakalı otomobili çamura saplanmış halde bulunan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan evli ve 9 çocuk babası Mehmet Ali Acar için jandarma, AFAD, AKUT, Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Ekibi ile çevre sakinleri, Dalaman Çayı'nda arama çalışması yürütüyor. Sualtı ekibi jet-ski ile Dalaman Çayı üzerinde hem de dalgıç polislerle su altında çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 100 kişilik ekip, bölgeyi tarıyor.
Otomobili Bulundu, Kendisi Kayıp (2)
DALAMAN ÇAYINDA ARAMADenizli'nin Acıpayam İlçesi Çakır Mahallesi'ndeki Dalaman Çayı'nda 20 SA 742 plakalı otomobili çamura saplanmış halde bulunan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan evli ve 9 çocuk babası Mehmet Ali Acar için jandarma, AFAD, AKUT, Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Ekibi...
DALAMAN ÇAYINDA ARAMA
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads