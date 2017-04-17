Otomobile Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesinde, kavşakta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü 28 yaşındaki Emrah Güven yaşamını yitirdi.



Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde, Uğur Mumcu ile Gülistan caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. 20 FJ 205 plakalı motosikletiyle Yenişehir Mahallesi'nden Adalet Mahallesi yönüne giden Emrah Güven, kavşakta, 33 yaşındaki Sait Balcı yönetimindeki 20 BD 237 plakalı otomobile sol yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motosikletin sürücüsü Güven, asfalta fırlayarak ağır yaralandı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Balcı ise kapıların kilitlenmesi sonucu araçta mahsur kaldı. Balcı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Balcı ve Güven Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güven, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Balcı'nın tedavisi sürerken polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Denizli