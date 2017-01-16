Otomobilden Ses Sistemi Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Adıyaman'da otomobilden ses sistemi çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki sahibi ve plakası öğrenilemeyen otomobilden ses sistemi çalınması üzerine çalışma başlattı.



Olay yeri güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, Halil Ç, Selahattin K ve Abuzer G.Y'yi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil Ç. ve Selahattin K. tutuklandı, Abuzer G. Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.