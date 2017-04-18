Otomobilden Para Çalan Iki Kolombiyalı Yakalandı

Konya'da bir otomobilden 140 bin lira çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Kolombiya uyruklu iki zanlı, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Nazım Atakan, 4 gün önce ev satışından aldığı parayı otomobilinin sürücü koltuğunun altına koyup, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir eczaneye gitti.



Alışverişini tamamladıktan sonra park ettiği aracına dönen Atakan, paraların bıraktığı yerde olmadığını fark etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, "jammer" cihazı kullanılarak otomobilin kilit sisteminin devre dışı bırakıldığını tespit etti.



Yaklaşık 6 kilometrelik alanda kent güvenlik sistemi kameralarını inceleyen polis, Atakan'ın aracını 50 AG 974 plakalı bir otomobilin takip ettiğini belirledi.



Nevşehir'den kiralandığı öğrenilen araç, olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.



Eşkali belirlenen şüpheliler, Yazır Mahallesi'nde bir stüdyo dairede yakalandı.



Evde yapılan aramada, çalınan paranın 70 bin lirası bulundu.



İfadeleri alınan Kolombiya uyruklu Pedro Orlando Wargas S. (51) ve Armado Noriega A. (45), Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



İki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.