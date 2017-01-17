Otomobilden Müzik Seti Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da, bir otomobilden müzik seti çalan ve çalıntı malzeme satın alan 5 kişiden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde park halinde bulunan bir otomobilden müzik seti çalan A.G.Y., S.K. ve H.Ç., çaldıkları müzik setini H.A.G. ve M.F.G. isimli şahıslara sattı. Bir süre sonra hırsızlık olayının gerçekleştiğini fark eden otomobil sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ve otomobillerde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren A.G.Y., S.K. ve H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalıntı malzemeyi satın alan H.A.G. ve M.F.G. ise emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen şahıslardan H.Ç. ve S.K. tutuklanırken, A.G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN