Otomobilden 1060 Paket Kaçak Sigara Çıktı

ADIYAMAN'da jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilde gümrük kaçağı bin 60 paket sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 35'inci kilometresinde oluşturdukları kontrol noktasına yaklaşan plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde çeşitli markalarda gümrük kaçağı toplam bin 60 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.



- Adıyaman