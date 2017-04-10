Otomobilde yanan esrar, kuryeyi ele verdi

Kullandığı otomobilin tamponunda uyuşturucu taşıyan kurye, egzozun gizli bölmedeki esrarı tutuşturması sonucu araçta yangın çıkınca gözaltına alındı



MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde alev alarak yanmaya başlayan otomobilde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ortaya çıktı. Yangının arka tamponundaki gizli bölmeye saklanan esrarın egzozdan alev almasıyla çıktığı belirlendi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Erdemli şehir merkezinde Hükümet Konağı kavşağında meydana geldi. T.A. yönetimindeki 34 SD 8033 plakalı otomobil kavşağa geldiğinde arka farı ve tamponundan alevler çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ise otomobilin arka tamponunda zula haldeki esrarın yandığını fark etti. Esrarın bir kısmı ise yangın sonrası Mersin Antalya D-400 karayoluna saçıldı. Araç itfaiye ekiplerince söndürüldü, otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemede kurye olduğu anlaşılan şahsın Diyarbakır'dan Antalya'ya gitmek istediği belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ise 10 kilo esrar ele geçirildi. T.A. uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

(OKİ-