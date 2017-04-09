Otomobilde Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Mustafa İnekçi yönetimindeki 01 RM 684 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.



Ters dönen araçta sıkışan İnekçi, cep telefonuyla 155 Polis İmdat Hattı'na ulaşarak, yardım istedi.



Polisin yönlendirmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücünün kaza yaptığı bölgenin çamurlu ve arazinin engebeli olması nedeniyle kurtarma ekipleri araçlarıyla ilerleyemedi.



İtfaiye ekipleri, araçlarından inerek yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra otomobilde sıkışan sürücüye ulaşabildi.



Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartılarak çamurlu yolda sedyeyle ambulansa taşındı. Özel bir hastaneye kaldırılan İnekçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.