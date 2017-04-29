Otomobilde Sıkışan Hamile Kadın Kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kemer-Kumluca karayolu Karabucak mevkisinde Ayşegül Kara (31) idaresindeki 07 VCN 71 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.



Kaza sonrası otomobil içerisinde sıkışan Kara, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Ambulansla Kemer Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Kemer-Kumluca yolu, aracın çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.