Otomobilde Parçalara Ayrılmış 20 Tabanca Bulundu

RİZE'nin Pazar İlçesi'nde bir otomobilde parçalara ayrılmış 20 tabanca ile bu tabancalara ait malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına altına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.



Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Pazar İlçesi İkiztepe Mahallesi'ndeki TIR parkında yaptığı uygulama sırasında şüpheli bir otomobilde arama gerçekleştirdi. Otomobilde saklanmış 20 tabanca gövdesi ve bu tabancalara ait parçalar ele geçirildi. Olayla ilgili T.A., S.A ve H.T.A. gözaltına alındı.



Soruşturmayı genişleten polis, tabanca parçalarının Ardeşen İlçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki bir atölyede üretildiğini belirledi. Tabanca yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği atölye mühürlendi, N.Ö. ve A.Ö. de gözaltına alındı.



Pazar Adliyesi'ne sevk edilen T.A., H.T.A. ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.A. ve N.Ö. ise tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne konuldu.



- Rize