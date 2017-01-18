Otomobilde Kaçak Sigaraya 3 Gözaltı

MANİSA'da polisin kontrol ettiği bir otomobilde bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün 28 Ağustos'tan beri aralıksız sürdürdüğü İzmir yolu Kuvay-i Milliye Anıtı önündeki denetim noktasında, bugün saat 12.30'da, şüpheli görülen bir otomobil durduruldu. İzmir'den Manisa'ya gelen M.S.'nin (26) yönetimindeki 45 ADS 58 yönetimindeki otomobil kontrol eden polis, arka bagajda çeşitli markalarda bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaraya el konulurken, otomobil sürücüsü M.S. ile otomobilin içinde yolcu olan K.A. (28) adlı kadın ve M.A.(34) gözaltına alındı. özaltına alınan 3 kişi, emniyete götürüldü.



Yapılan araştırmada otomobil şoförü M.S. hakkında daha önceden PKK terör örgütüne yardım ve yataklıktan işlem yapıldığı, sonrasında serbest bırakıldığı öğrenildi.



- Manisa