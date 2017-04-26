Otomobilde İşlenen Cinayetin 3 Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

KAYSERİ'de, restoran ve düğün salonu işletmecisi 31 yaşındaki Ahmet Hassu'nun otomobilinde öldürülmesiyle ilgili göizaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Kentin merkez Melikgazi İlçesi'nde geçen cumartesi günü işlenen Ahmet Hassu'yu otomobilinde ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen 47 yaşındaki Hacı Eren ve ona yardım etmekle suçlanan 40 yaşındaki Mehmet Güçlü ve 38 yaşındaki Uğur Topçu gözaltına alındı. Alacak borç anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği belirtilen cinayeti azmettirmekle suçlanan A.B. ise henüz yakalanamadı.



Emniyette sorguları tamamlanan Hacı Eren, Mehmet Güçlü ve Uğur Topçu bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



- Kayseri