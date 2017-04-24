Otomobilde Bulunan Kınalı Keklikler Koruma Altına Alındı

Hakkari'de jandarma ekipleri, bir otomobilde buldukları 6 kınalı kekliğin koruma altına alınmasını sağladı.



Yol kontrolü yapan Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde 6 kınalı keklik buldu.



Olay ile ilgili gözaltına alınan kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Kafeslerdeki keklikler, Orman ve Su işleri İl Müdürlüğüne teslim edildi.



Avcılar tarafından tuzak kurularak ele geçirilen kınalı kekliklerin Hakkari'den Adıyaman'a götürülmeye çalışıldığı bildirildi.