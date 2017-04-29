Otomobilde Başlayan Yangın Eve Sıçradı

ADANA'da yanmaya başlayan otomobilden sıçrayan alevler, önünde park ettği eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sardığı evde oturanlar sokağa çıkarak kurtuldu.



Merkrez Yüreğir İlçesi Yavuzlar 4137 Sokak(ta oturan Fatma Küren'ın kardeşi Salih Kaynak, 01 DH 305 plakalı otomobilini ablasının evinin önüne park ederek çalışmak için Trabzona gitti. Yaklaşık 1 haftadan beri 2 katlı evin önünde duran otomobil, saat 03.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan otomobilden yükselen alevler, Fatma Küren'in oturduğu binaya sıçradı. Küren ve ailesi uykudayken, komşuları otomobilin ve evin alevler içinde kaldığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.



İtfaiyenin siren sesleri ve komşularının bağırmasını duyan Fatma Küren, yangını öğrendi. Evde bulunanlar can havli ile dışarıya çıktı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili ve evdeki yangını söndürdü. Salih Kaynak'ın otomobili tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde ise hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



- Adana