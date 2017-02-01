BOLU'da polisin kontrol noktasında durdurulan otomobilde 60 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aracın bagajında koli içinde 60 adet cep telefonu bulundu. Gümrük kaçağı olduğu belirlenen telefonlara el konuldu. Sürücü Ü.M., gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
- Bolu
Otomobilde 60 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
BOLU'da polisin kontrol noktasında durdurulan otomobilde 60 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
BOLU'da polisin kontrol noktasında durdurulan otomobilde 60 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.