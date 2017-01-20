TUTUKLANDILAR
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İrfan Yurttürk, Yana Sahataline ve Ergün Giral, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otomobilde 5 Bin 300 Ecstasy Hapla Yakalandılar (2)
TUTUKLANDILARSamsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İrfan Yurttürk, Yana Sahataline ve Ergün Giral, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR
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